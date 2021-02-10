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"Майже кричав": Трамп відреагував на захист своїх адвокатів у Сенаті США

Автор: Артур Родивилов

Екс-президент США Дональд Трамп незадоволений захистом своїх адвокатів. Раніше вони выступили на початковому етапі процесу щодо імпічменту в Сенаті Конгресу США.

Про це повідомляє CNN.

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Трамп особливо незадоволений виступом адвоката Брюса Кастора і "майже кричав" на нього.

Телеканал зазначає, що республіканці вважали викладені юристами Трампа доводи надто заплутаними і невиразними.

Раніше Сенат Конгресу США визнав процес імпічменту над екс-президентом Дональдом Трампом конституційним.

Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їхнє вторгнення в Капітолій.

Нагадаємо, 26 січня Сенат отримав резолюцію про імпічмент Трампа від Палати представників США.

Як повідомляло РБК-Україна, в американському Сенаті може не вистачити голосів для підтримки імпічменту Трампа.

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Новини України Дональд Трампімпічмент
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