Адвокат Трампа назвав імпічмент спробою не допустити екс-президента до виборів
Адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор назвав імпічмент спробою не допустити колишнього президента до виборів. Він також засудив штурм Капітолію.
Якщо Сенат слідом за Палатою представників винесе Трампу імпічмент за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту, то згодом зможе позбавити його права балотуватися на виборах.
"Потрібно розуміти, чому ми зібралися тут. Ми насправді зібралися тільки тому, що більшість у палаті представників не хоче зустрітися з Дональдом Трампом як з політичним кандидатом в майбутньому", - заявив Кастор.
Він заявив, що сумує за загиблим унаслідок заворушень поліцейським. Кастор сказав, що від представників Трампа у зв'язку з заворушеннями у Вашингтоні "ніколи не почують нічого, крім осуду і вимог покарати винних за законом".
Нагадаємо, Сенат США проголосував за конституційність процесу імпічменту над 45-м президентом Дональдом Трампом, шість однопартійців колишнього глави Білого дому також підтримали процедуру.
Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про вторгнення в Капітолій.
Нагадаємо, 26 січня Сенат отримав резолюцію про імпічмент Трампа від Палати представників США.
Як повідомляло РБК-Україна, в американському Сенаті може не вистачити голосів для підтримки імпічменту Трампа.