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Адвокат Трампа назвав імпічмент спробою не допустити екс-президента до виборів

Новость на русском → Вашингтон, Середа 10 лютого 2021 00:58
Адвокат Трампа назвав імпічмент спробою не допустити екс-президента до виборів Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор назвав імпічмент спробою не допустити колишнього президента до виборів. Він також засудив штурм Капітолію.

Заява адвокат озвучив в ході обговорення в Сенаті.

Якщо Сенат слідом за Палатою представників винесе Трампу імпічмент за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту, то згодом зможе позбавити його права балотуватися на виборах.

"Потрібно розуміти, чому ми зібралися тут. Ми насправді зібралися тільки тому, що більшість у палаті представників не хоче зустрітися з Дональдом Трампом як з політичним кандидатом в майбутньому", - заявив Кастор.

Він заявив, що сумує за загиблим унаслідок заворушень поліцейським. Кастор сказав, що від представників Трампа у зв'язку з заворушеннями у Вашингтоні "ніколи не почують нічого, крім осуду і вимог покарати винних за законом".

Нагадаємо, Сенат США проголосував за конституційність процесу імпічменту над 45-м президентом Дональдом Трампом, шість однопартійців колишнього глави Білого дому також підтримали процедуру.

Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про вторгнення в Капітолій.

Нагадаємо, 26 січня Сенат отримав резолюцію про імпічмент Трампа від Палати представників США.

Як повідомляло РБК-Україна, в американському Сенаті може не вистачити голосів для підтримки імпічменту Трампа.

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