Майже 60% клієнтів "Київоблгаз Збуту" користуються онлайн-сервісами компанії

Клієнти "Київоблгаз Збуту" проводять онлайн-платежі з допомогою "Особистого кабінету"

Более полумиллиона потребителей газа в Киевской области используют онлайн-сервисы ООО "Киевоблгаз Сбыт". Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как отмечается, клиенты "Киевоблгаз Сбыта" проводят онлайн-платежи с помощью "Личного кабинета" на сайте 104.ua. В нем есть возможность заплатить за газ онлайн, а также проверять баланс лицевого счета, распечатать платежку раньше, чем она придет по почте. На сегодня в "Личном кабинете" зарегистрировано более 226 тыс. потребителей газа Киевской области. За год их количество увеличилось в полтора раза.

Также для потребителей природного газа Киевской области доступны платежные системы: iPay.ua, Portmone.сom, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24. Размер комиссии при проведении платежа определяется исключительно платежной системой и не зависит от газоснабжающей компании

"Сервисы разработаны исключительно для комфорта наших клиентов. Теперь, где бы не находился абонент всего за несколько минут может осуществить все необходимые операции", - отмечает директор ООО "Киевоблгаз Сбыт" Денис Смоляков. Компания работает над тем, чтобы упростить пользование сервисами, чтобы они стали доступны клиентам всех возрастов.

Сейчас одним из самых популярных способов передачи показаний счетчиков является SMS на номер 7104. Его используют 250 тыс. абонентов. Более 62 тыс. абонентов в этом году воспользовались удобным для них способом позвонив в контакт-центр и в тоновом режиме оставив показания счетчика.

Кроме этого в компании разработали мобильное приложение 104 Mobile. А совсем недавно появился новый способ оплаты с помощью Viber-бот 7104ua.

Этот сервис, который содержит ряд дополнительных полезных функций, что позволяет потребителям мониторить состояние, показания и платежи своих лицевых счетов.

"Многофункциональные приложения и сервисы позволяют сохранять шаблоны платежей, карточку для расчета, пользоваться электронным кошельком, а также дистанционно решать многие вопросы, которые возникают у клиентов", - отмечает Денис Смоляков.

Отмечается, что ООО "Киевоблгаз Сбыт" поставляет природный газ 860 тыс. бытовых потребителей, 600 бюджетным учреждениям и 160 религиозным организациям.