Майже 60% клієнтів "Київоблгаз Збуту" користуються онлайн-сервісами компанії

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Клієнти "Київоблгаз Збуту" проводять онлайн-платежі з допомогою "Особистого кабінету"

Понад півмільйона споживачів газу в Київській області використовують онлайн-сервіси ТОВ "Київоблгаз Збут". Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Як наголошується, клієнти "Київоблгаз Збуту" проводять онлайн-платежі з допомогою "Особистого кабінету" на сайті 104.ua. В ньому є можливість заплатити за газ онлайн, а також перевіряти баланс особового рахунку, надрукувати платіжку раніше, ніж вона надійде поштою. На сьогодні в "Особистому кабінеті" зареєстровано понад 226 тис. споживачів газу Київської області. За рік їх кількість збільшилася у півтора рази.

Також для споживачів природного газу Київської області доступні платіжні системи: iPay.ua, Portmone.сom, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24. Розмір комісії при проведенні платежу визначається виключно платіжною системою і не залежить від газопостачальної компанії

"Сервіси розроблені виключно для комфорту наших клієнтів. Тепер, де б не перебував абонент всього за кілька хвилин може здійснити всі необхідні операції", - зазначає директор ТОВ "Київоблгаз Збут" Денис Смоляков. Компанія працює над тим, щоб спростити користування службами, щоб вони стали доступні клієнтам різного віку.

Зараз одним з найбільш популярних способів передачі показань лічильників є SMS на номер 7104. Його використовують 250 тис. абонентів. Понад 62 тис. абонентів в цьому році скористалися зручним для них способом зателефонувавши в контакт-центр і в тоновому режимі залишивши показання лічильника.

Крім цього в компанії розробили мобільний додаток 104 Mobile. А зовсім нещодавно з'явився новий спосіб оплати за допомогою Viber-боту 7104ua.

Цей сервіс, який містить ряд додаткових корисних функцій, що дозволяє споживачам моніторити стан, показання та платежі своїх особових рахунків.

"Багатофункціональні додатки і сервіси дозволяють зберігати шаблони платежів, картку для розрахунку, користуватися електронним гаманцем, а також дистанційно вирішувати багато питань, які виникають у клієнтів", - зазначає Денис Смоляков.

Зазначається, що ТОВ "Київоблгаз Збут" поставляє природний газ 860 тис. побутових споживачів, 600 бюджетним установам та 160 релігійним організаціям.