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Так начиналось вторжение в Украину: Сибига предупредил Европу о сценарии РФ

18:54 05.09.2026 Сб
2 мин
Сибига предложил Европе конкретный план противодействия России
aimg Валерия Абабина
Фото: Андрей Сибига Министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)

По мнению главы МИД, Россия уже ведет активную войну против Европы, даже если и этого не признает. Он призвал европейские правительства к решительным шагам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

По словам Сибиги, Россия уже ведет против Европы скрытую войну - от инцидента в Лейпциге и взрывных действий против производителей оборонной продукции в десятке стран ЕС до тайных вербовок, глушения GPS, вторжений дронов и ракет в воздушное пространство НАТО, повреждения подводных кабелей в Балтии и кибератак.

Отдельно министр упомянул масштабные дезинформационные кампании, использующие кризис в Сеуте, и недавно обнаруженные подземные тоннели из Беларуси в Балтику.

"Сейчас не время для мечтания. К этим инцидентам следует относиться серьезно, как к скоординированным компонентам более широкой злонамеренной стратегии", - подчеркнул Сибига.

Он напомнил, что российской агрессии против Украины – как в 2014, так и в 2022 годах – предшествовала именно такая тактика: подрыв единства, ослабление национального сопротивления и подготовка почвы для военных действий.

Какие шаги предлагает Сибига

Министр назвал три ключевых шага, которые, по его словам, могут стать последним шансом для европейских правительств защитить своих граждан.

Первое – резко ограничить присутствие российских граждан в Европе. Комбатантам из РФ должен быть запрещен въезд в ЕС, а необязательные визы сокращены до минимума.

Второе – разорвать все связи с Россией, в том числе торговые. Сибига выступил за торговое эмбарго, строгие санкции и сворачивание всех энергетических проектов, включая атомную энергетику.

Третье – полностью демонтировать сети влияния России в Европе: закрыть все представительства "Россотрудничества" и "российские дома", сократить культурный и научный обмен, запретить российскую пропаганду и ее посредников.

Сибига подчеркнул, что выбор для Европы стоит по принципу "или-или": либо Москва добьется успеха в своей "агрессии в серой зоне", либо Европа продемонстрирует решимость защищать жизнь.

По его словам, Украина накопила огромный опыт противодействия российской агрессии во всех формах и готова делиться им и играть решающую роль в защите стабильности на континенте.

Напомним, о начале гибридной войны России против ЕС предупреждают и европейские лидеры. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что гибридная война уже началась , а западные спецслужбы расследуют ряд диверсий, покушений и поджогов.

О росте угрозы говорил и глава МИД Польши Радослав Сикорский, перечисливший враждебные действия Кремля – кибератаки на критическую инфраструктуру, попытки поджогов, диверсии на железные дороги и удары беспилотников.

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