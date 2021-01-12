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Чому не заборонили продаж алкоголю в локдаун: пояснення МОЗ

Київ, Вівторок 12 січня 2021 18:46
Чому не заборонили продаж алкоголю в локдаун: пояснення МОЗ
Фото: люди в супермаркеті (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому під час дії локдауну в супермаркетах та магазинах забороняється продаж частини товарів, але дозволено торгувати алкоголем. Як пояснив міністр, алкоголь належить до харчових продуктів.

Про це йдеться в інтерв'ю Степанова для "НВ".

За словами Степанова, у міністерстві, коли розробляли карантинні обмеження, не планували розділяти харчові продукти на ті, які можна чи не можна придбати.

"Якщо ми говоримо, що у нас продаються в магазинах виключно харчові продукти, а також те, що нам необхідно кожного дня може бути - засоби гігієни, побутова хімія або медичні вироби й лікарські засоби, то ми говоримо виключно про цю номенклатуру, про цю групу товару", - зазначив він.

Як додав міністр, решту товарів українці можуть замовити через інтернет або ж могли закупити заздалегідь до 8 січня.

Зазначимо, в Україні до кінця 24 січня діятиме режим посиленого карантину. Детальніше про те, що дозволено, а що під забороною в цей період - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський доручив уряду роз'яснити українцям вимоги посиленого карантину, щоб уникнути непорозуміння.

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Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїниалкогольМаксим СтепановЛокдаун

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