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Чому в Україні подорожчали яйця та чи варто очікувати здешевлення: прогноз аналітика

Фото: яйця почали дорожчати (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

У червні в Україні почали дорожчати яйця. У наступні місяці ціни лише зростатимуть через збільшення вартості енергоносіїв, а відповідно, собівартості виробництва і доставки.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначила аналітик, для українського ринку яєць є характерна яскраво виражена сезонність, коли навесні ціни на яйця знижуються, а десь з середини літа починають поступово зростати. Це відбувається через значну частку виробництва яєць в господарствах населення, де яйценосткість птиці залежить від погодних умов, а точніше температурних режимів. При промисловому виробництві такої чіткої залежності немає.

Однак цього року процес зростання цін спостерігається трішки раніше через значне зростання вартості енергоносіїв, пального, а відповідно, і собівартості виробництва і доставки, розповіла Литвин.

"На жаль, в наступні місяці ціна на яйця продовжить зростати з максимальним ціновим піком на новорічні свята", - спрогнозувала аналітик.

Нагадаємо, за даними Держстату, за червень 2022 року найбільше подорожчали овочі (на 20-40%), гречка (17,3%), яйця (17,1%), цукор (11,8%).

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