Чому в Україні подорожчали яйця та чи варто очікувати здешевлення: прогноз аналітика

У червні в Україні почали дорожчати яйця. У наступні місяці ціни лише зростатимуть через збільшення вартості енергоносіїв, а відповідно, собівартості виробництва і доставки.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначила аналітик, для українського ринку яєць є характерна яскраво виражена сезонність, коли навесні ціни на яйця знижуються, а десь з середини літа починають поступово зростати. Це відбувається через значну частку виробництва яєць в господарствах населення, де яйценосткість птиці залежить від погодних умов, а точніше температурних режимів. При промисловому виробництві такої чіткої залежності немає.

Однак цього року процес зростання цін спостерігається трішки раніше через значне зростання вартості енергоносіїв, пального, а відповідно, і собівартості виробництва і доставки, розповіла Литвин.

"На жаль, в наступні місяці ціна на яйця продовжить зростати з максимальним ціновим піком на новорічні свята", - спрогнозувала аналітик.