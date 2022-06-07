Чому в Україні зберігаються високі ціни на рані овочі та коли чекати зниження

Високі ціни на ранні овочі тримаються через те, що не надходить продукція з окупованих областей півдня України. Вони можуть подешевшати лише через місяць.

Як зазначила аналітик, зазвичай в період з жовтня по травень до українських споживачів овочі (помідори, огірки, перець тощо) надходять з інших країн (переважно Туреччина) та з українських тепличних господарств. У червні підключаються овочі відкритого ґрунту з південних областей нашої країни, а вже потім дозріває врожай і по всій території України.

За її словами, цього року через тимчасову окупацію Херсонської та частини Запорізької областей російськими військами немає змоги отримати решті території України частини перших овочів відкритого ґрунту з півдня. Тому поки що тримаються високі ціни на ранні овочі.

"По мірі того, як будуть достигати овочі відкритого ґрунту на території центральних, західних та північних областей, а це орієнтовно початок-середина липня, то ціна буде опускатися і ставати більш комфортною для споживачів", - зазначила вона.