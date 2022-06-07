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Чому в Україні зберігаються високі ціни на рані овочі та коли чекати зниження

Фото: ціни на овочі в Україні можуть впасти в липні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Високі ціни на ранні овочі тримаються через те, що не надходить продукція з окупованих областей півдня України. Вони можуть подешевшати лише через місяць.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначила аналітик, зазвичай в період з жовтня по травень до українських споживачів овочі (помідори, огірки, перець тощо) надходять з інших країн (переважно Туреччина) та з українських тепличних господарств. У червні підключаються овочі відкритого ґрунту з південних областей нашої країни, а вже потім дозріває врожай і по всій території України.

За її словами, цього року через тимчасову окупацію Херсонської та частини Запорізької областей російськими військами немає змоги отримати решті території України частини перших овочів відкритого ґрунту з півдня. Тому поки що тримаються високі ціни на ранні овочі.

"По мірі того, як будуть достигати овочі відкритого ґрунту на території центральних, західних та північних областей, а це орієнтовно початок-середина липня, то ціна буде опускатися і ставати більш комфортною для споживачів", - зазначила вона.

Нагадаємо, споживча інфляція в Україні прискорюється. За даним моніторингу Національного банку України, у травні вона становила 17% у річному вимірі після 16,4% у квітні.

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