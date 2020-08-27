Чому в США знову відбуваються протести: головне

Поліцейське насильство знову стало причиною протестів у США. Інцидент стався в Кеноші (штат Вісконсін). Після стрілянини правоохоронців в афроамериканця Джейкоба Блейка в місті спалахнули масові заворушення. Детально про те, що зараз відбувається в США - в матеріалі РБК-Україна.

З чого почалися протести

23 серпня поліцейські відкрили вогонь по 29-річному Джейкобу Блейку, який сідав в машину біля свого будинку. Як повідомляє СNN, перед тим, що сталося Блейк намагався розняти двох жінок, які сварилися. Ким вони були і хто подзвонив у поліцію досі не встановлено.

У чоловіка вистрілили 7 разів. Одна з куль потрапила в хребет, що викликало параліч нижче пояса. Потерпілий перебуває в лікарні у важкому стані.

Під час стрілянини в машині знаходилося троє синів Джейкоба 3-х, 5-ти і 8-и років, а всього у нього шестеро дітей.

Фото: Джейкоб Блейк з дітьми (twitter.com/SarahThamerWISN)

Правоохоронців відсторонили від роботи і відправили в адміністративну відпустку до з'ясування обставин. Влада штату Вісконсін почала розслідування.

Відразу після інциденту на місці події почали збиратися сусіди Блейка. Група людей попрямувала до будівлі поліції, проте там вже було виставлено оточення.

Заворушення тривають четверту добу

З 22:00 неділі в Кеноші оголосили комендантську годину, однак протестувальники мітингували всю ніч, підпалили сміттєвози, розмалювали будівлю суду, били скло в офісах.

У понеділок заворушення продовжилися, демонстранти підпалили кілька будівель. Люди з бейсбольними битами громили магазини, розбивали ліхтарі і кидали в поліцейських "коктейлі Молотова".

На тлі протестів в Кеноші з'явилися групи добровольців зі зброєю. Вони заявляють, що патрулюють місто і перешкоджають мародерству. Правоохоронці підтримують ці загони дружинників.

У вівторок відбулася бійка з учасниками протестної акцііі. В результаті, від вогнепальних поранень загинуло двоє людей. Ще один отримав травми середньої тяжкості.

Поліція затримала підозрюваного 17-річного підлітка. Йому пред'явили звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Фото: підліток стріляв в 3-х осіб (twitter.com/nypost)

Незважаючи на введену заборону, вночі 26 серпня учасники протесту зібралися біля будівлі суду і прилеглому парку. Поліцейські спробували витіснити їх звідти, застосувавши сльозогінний газ, світлошумові гранати і гумові кулі.

До протестного руху приєдналося ще кілька міст - Медісон, Чикаго, Портленд, Луїсвілл і ін.

У Кеноші діє комендантська година

Через заворушення і численні випадки мародерства місцева влада кілька разів продовжували дію комендантської години. У середу окружний шериф Девід Бет оголосив, що обмеження введені як мінімум до 30 серпня.

Шериф пояснив, що комендантська година в Кеноші буде починатися щодня з 19:00, і не виключив, що такий захід буде діяти і після неділі.

Фото: заворушення в Кеноші (twitter.com)

У понеділок губернатор Тоні Еверс ввів надзвичайний стан у Вісконсіні. Він заявив, що влада має намір захищати як безпеку і власність, так і право громадян на мирний протест. При цьому Еверс різко засудив застосування поліцейськими сили проти Джейкоба Блейка.

Трамп направив військових в Вісконсін

Президент США Дональд Трамп розпорядився відправити до Кеноші національну гвардію і федеральні правоохоронні органи для відновлення порядку, припинення вандалізму і мародерства в місті.

У Білому домі повідомили, що в Вісконсін спрямовано 1 тис. нацгвардійців. Від Міністерства юстиції в Кеношу прибудуть понад 200 співробітників ФБР.

Нагадаємо, багатотисячні протести в США почалися після вбивства поліцейськими темношкірого Джорджа Флойда три місяці тому в Міннесоті. Акції проти расизму і поліцейського насильства охопили всю країну під гаслом Black Lives Matter.

Також варто відзначити, що 8 червня в Конгрес США внесли законопроект, який передбачає реформи правоохоронних органів і значні обмеження для поліції.