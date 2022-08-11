Чому визнання Росії державою-спонсором тероризму важливе для України та світу

Час визнати Росію державою-спонсором тероризму, і зробити це якнайшвидше. Президент України Володимир Зеленський, керівник його офісу Андрій Єрмак, я як міністр закордонних справ наполегливо наголошуємо на цьому на усіх міжнародних майданчиках.

Що ще має зробити Росія, скільки терористичних актів, щоб нарешті юридично визнати її тим, чим вона є насправді?

Менш ніж за півроку росіяни вчинили повний набір міжнародних злочинів, перелічених у Римському статуті: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії. Але саме у підлих терористичних актах в ході цього етапу агресії по-справжньому проявилося варварське обличчя Росії.

Тероризм – це вбивство невинних людей з метою залякування решти суспільства чи спільноти. Дії Росії відповідають цьому визначенню на 100%. Постійні ракетні удари по мирних людях, бомбардування та варварські обстріли житлових кварталів Харкова, Миколаєва та інших міст і селищ, цілеспрямовані обстріли дитячих садків, шкіл, лікарень, критичної інфраструктури, терор проти українців на тимчасово окупованих територіях.

Як заявив президент Зеленський, сучасна Росія перетворилася на найбільшу терористичну організацію в світі. Путінський терористичний режим становить загрозу не лише для України, але і для всієї Європи та світу. Тому визнання його таким і негайна ізоляція цієї терористичної пухлини стане порятунком міжнародного миру та безпеки. Дійсно, визнання постійного члена Радбезу ООН державою-спонсором тероризму – це безпрецедентний крок. Але ж і загроза Росії для світу – безпрецедентна.

На доручення президента українська дипломатія активно працює над тим, щоб Росія була визнана державою-спонсором тероризму Сполученими Штатами, а також у ширшому розумінні – терористичною державою на рівні як європейських держав, так і міжнародних організацій.

Ми переконуємо партнерів, що такий крок – у їхніх власних інтересах. Путін давно довів, що кордони для нього не мають значення, а ворогом проголосив увесь демократичний світ. Він буде з посиленою енергією експортувати російський тероризм далеко за межі України, якщо не зупинити його зараз.

В минулому Путін уже вбивав своїх опонентів за кордоном, застосовував хімічну зброю та радіоактивні речовини на території держав НАТО, використовував мігрантів як зброю. Режим, який був здатний навіть підривати власних громадян заради політичних цілей, не зупиниться ні перед чим. Його можна лише зупинити спільними зусиллями світу.

Терористична діяльність російської приватної військової компанії "Вагнер" вже є достатньою причиною визнати Росію державою-спонсором тероризму.

В Сполучених Штатах розгорнулася внутрішня дискусія на тему визнання Росії державою-спонсором тероризму, і ми сподіваємося, що вона завершиться результативно та якнайшвидше. Дійсно, російський тероризм – особливий, і в певному сенсі безпрецедентний у сучасній історії як за своїми методами, так і за своїм масштабом.

Він має три виміри: внутрішній, воєнний та міжнародний. Всередині країни Кремль використовує державний терор як інструмент знищення політичних опонентів, журналістів та правозахисників, етнічних, релігійних, сексуальних меншин, та в цілому звичайних громадян із метою створення атмосфери всепроникного страху. В Україні це воєнний тероризм, використання терористичних тактик залякування в ході агресивної війни. У міжнародному вимірі, російські приватні військові компанії та кілери залякують суспільства інших країн.

Тероризм – це дійсно друге ім’я сучасної Росії, тому визнання її державою-спонсором тероризму буде лише юридичною фіксацією реальності. На практиці це означатиме запровадження додаткових санкцій як з боку США, так і з боку інших країн, ще глибшу міжнародну ізоляцію російського режиму та повне руйнування залишків репутації Росії на багато десятиріч.

Причому останнє чи не найбільш вагоме. Адже протягом багатьох років Росія використовувала саме поняття боротьби з тероризмом для найбільш витончених маніпуляцій. Саме "спільною боротьбою з тероризмом" багато років виправдовували потребу взаємодії з Росією. Під цим соусом Росія відбілювала свою репутацію в Європейському Союзі після свого нападу на Грузію в 2008 та Україну в 2014 році, відновлювала контакти зі США та іншими країнами.

Росія нав’язувала міф про свою нібито конструктивну роль у протидії тероризму для виправдання власних воєн, починаючи з Чечні та завершуючи Сирією. Хоча жодна з них не була справедливою чи виправданою, російські чиновники та дипломати всюди розповідали, що вони нібито борються з тероризмом. Внесення Росії в список держав-спонсорів тероризму назавжди зруйнує цей міф. Росія є джерелом тероризму, а не борцем із ним.

Тероризм – це підла війна боягузів. Не змігши подолати Україну на полі бою, росіяни вирішили бити по мирним людям. Всередині України вони хочуть досягнути цим декількох цілей: залякати українців, послабити опір українського народу та схилити Україну до поступок, а також накрутити градус і бажання помсти в суспільстві до такого рівня, щоб ми самі перетворилися на звірів, які захочуть воювати з росіянами терористичними методами.

Якщо ми будемо чітко розуміти, чого хоче ворог, нічого з переліченого Росії не вдасться досягти. А дипломатія забезпечить, щоб держава-терорист отримала повну ізоляцію, яку вона заслужила, та назавжди зайняла найгірше місце на сторінках підручників історії.