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Чому планета швидше нагрівається і змінюється клімат: відповідь вчених

Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Geophysical Research Letters пояснили зміну клімату на планеті Земля. Планета поглинає більше тепла, ніж віддає в космос.

Про це повідомляє прес-служба NASA, посилаючись на дослідження вчених.

Енергетичний дисбаланс Землі з 2005 по 2019 рік збільшився приблизно вдвічі. Це призводить до того, що планета, в тому числі і світовий океан, швидше нагрівається, йдеться в повідомленні.

Клімат на планеті, за даними вчених, залежить від балансу того, скільки енергії Сонця поглинають атмосфера і поверхня Землі, а також скільки тепла віддає планета в космос.

"Тенденції, які ми виявили, дуже тривожні", - сказав один з авторів дослідження Норман Леб.

Нагадаємо, дослідники Університетського коледжу Лондона встановили, що лід в прибережних районах Арктики стоншується в два рази швидше, ніж вважалося раніше.

Зазначимо, метеорологи зафіксували "приголомшливу" спеку в Арктиці.

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