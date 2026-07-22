У Почаевской лавры обнаружили признаки связи с Русской православной церковью

В ДЭСС отметили, что устав Лавры подтверждает ее принадлежность к Киевской митрополии УПЦ. Ее еще в прошлом году признали связанной с Русской православной церковью.

Кроме того, устав РПЦ предусматривает, что руководитель Почаевской Свято-Успенской лавры входит в органы управления Русской православной церкви.

Приказ о результатах исследования был издан на основании законов Украины "О свободе совести и религиозных организациях", "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", а также правительственном порядке проведения таких исследований.

Исследование длилось с 24 июня 2026 г. и было завершено в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Что известно о Почаевской лавре

Почаевская Свято-Успенская лавра – одна из величайших православных святынь Украины. Сейчас монастырь находится в использовании УПЦ (МП).

С 2023 г. государство через суды возвращает имущество Лавры. Также в 2023 году СБУ проводила там обыски из-за подозрений относительно разжигания религиозной розни и отрицания украинской государственности.

Кроме того, комиссия Минкульта выявила нарушения при использовании государственного имущества, в частности, проведения ремонтных и реставрационных работ без необходимых разрешений.