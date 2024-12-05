С начала вторжения Россия потеряла в Украине почти 749 тысяч военных, - Генштаб

Ситуация на фронте в Украине

По состоянию на вечер 4 декабря на фронте произошло 156 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

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