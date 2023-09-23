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С начала войны Россия потеряла трех командиров престижного полка ПДВ, - разведка Британии

Фото: с начала войны Россия потеряла трех командиров престижного полка ВДВ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины российские террористы потеряли трех командиров одного из самых престижных воздушно-десантных полков России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Министерства обороны Британии.

Отмечается, что вышеупомянутые командиры были ликвидированы или ушли в отставку.

К примеру, командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка полковник Василий Попов, вероятно, погиб на Ореховском направлении в начале сентября 2023 года.

"Лишь несколько недель до этого, в августе 2023 года, его предшественник, полковник Филипп Попов, вероятно, подал в отставку. Независимые российские СМИ утверждают, что он сделал это в знак протеста против того, что военные не смогли найти тела погибших россиян" , – пишет разведка.

В первые недели российского вторжения под Николаевом был ликвидирован тогдашний командир 247-й полковник Константин Зизевский.

"Опыт 247 освещает чрезвычайное истощение и высокую текучесть кадров в российских вооруженных силах, даже среди относительно высокопоставленных офицеров", - добавляет разведка.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба, потери российских террористов с начала вторжения на территорию Украины уже превысили 275 тысяч человек. Только за последние сутки, 22 сентября, наши воины ликвидировали еще 510 захватчиков

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, во время вчерашнего удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе были ликвидированы по меньшей мере 9 человек, ранения получили еще 16 террористов. Среди них есть и российские генералы.

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