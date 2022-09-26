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С начала войны энергетики ДТЭК вернули свет для 4 млн семей

Фото: с начала войны энергетики ДТЭК вернули свет для 4 млн семей (dtek com)
Автор: Юлия Бойко

Энергетики компании ДТЭК вместе с ВСУ с начала войны вернули свет в дома более 4 млн украинцев, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"За 215 дней полномасштабной вернули свет для 4 млн семей Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской областей и в г. Киев. Отмечается, что значительной части этих семей свет приходилось возвращать несколько раз из-за регулярных обстрелов", - сообщили в компании.

Только за последнюю неделю электроснабжение возобновили более 100 тысяч семей Днепропетровщины и Донбасса, которые сейчас регулярно страдают от боевых действий.

"Только за прошедшую неделю специалисты ДТЭК Сети возобновили работу электросетей, поврежденных в результате боевых действий, в 121 населенном пункте Донецкой и Днепропетровской областей. Электроснабжение возобновили для 108 тысяч семей", - сообщают в ДТЭК.

В Донецкой области за прошлую неделю свет вернули более 90 тысяч домохозяйств в 83 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского, Волновахского и Покровского районов.

Еще электроснабжение возобновили 18 тысяч семей в 38 населенных пунктах Криворожского, Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области.

Ранее в ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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