ua ru
Сб, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С начала войны "ДТЭК Энерго" трудоустроил более 2,6 тыс. переселенцев

Новина українською →
Суббота 22 апреля 2023 10:58
С начала войны "ДТЭК Энерго" трудоустроил более 2,6 тыс. переселенцев Фото: с начала войны "ДТЭК Энерго" трудоустроил более 2,6 тыс. переселенцев (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

За более чем год полномасштабного вторжения более 6,8 тыс. украинцев получили работу на предприятиях "ДТЭК Энерго", из которых 2,6 тыс. - переселенцы, сообщает компания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"С начала полномасштабного вторжения России в угледобывающие, энергетические и машиностроительные предприятия компании присоединилось более 6,8 тысяч новых работников. Львиная доля из них, а это более 2,6 тысяч человек, - украинцы, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за оккупации или близости боевых действий", - говорится в нем.

В компании отметили, что около 95% переселенцев трудоустроились на угледобывающих предприятиях. Большинство из них не имели шахтерской специальности и прошли переобучение прямо на производстве.

"В истории "ДТЭК Энерго" мы пережили и многочисленные переезды работников с опасных мест, и релокации наших предприятий. Поэтому понимаем и всегда стараемся поддержать людей, вынужденных покинуть свой дом из-за боевых действий», - подчеркнул генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар. Салеев.

Напомним, за последние полгода ДТЭК отремонтировал 9 энергоблоков ТЭС, ввел работу 19 новых рядов, а также отгрузил 181 тыс. тонн угля для нужд государственной тепловой генерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
"Кадровый голод". Как война изменила рынок труда в Украине и куда делись безработные
"Кадровый голод". Как война изменила рынок труда в Украине и куда делись безработные
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны