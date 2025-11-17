С начала войны Ахметов направил на помощь ВСУ и гуманитарные программы 13 млрд гривен

В этом году компания SCM, объединяющая активы Ахметова, отмечает 25-летие. С основания в 2000 году она стала крупнейшим частным инвестором в украинскую экономику.

Общий объем инвестиций за это время составил 18,2 млрд долларов, а в государственный бюджет компания перечислила около 33 млрд долларов налогов.

"25 лет невероятного пути - роста, развития и успеха. Четверть века, в течение которого мы вместе построили компанию, ставшую опорой для Украины, примером ответственного и устойчивого бизнеса", - отметил Ринат Ахметов в обращении к коллегам и партнерам по случаю юбилея компании.

Почти половину своей истории SCM работает в условиях жестокой войны, развязанной РФ еще в 2014 году - сначала в Крыму, а впоследствии на Донбассе.

"За эти годы мы многое теряли. Мы теряли дома и предприятия, и самое страшное - теряли наших близких и коллег. Однако мы никогда не опускали руки, и мы не потеряли самое главное - веру и готовность эффективно работать, помогать, восстанавливать, защищать наши общие ценности. Продолжали быть там, где нужна наша три поддержка. И сегодня, когда война все еще продолжается, особенно важно оставаться сильными, стойкими и сплоченными. Быть вместе со своей страной, поддерживать наших защитников, быть надежным тылом и приближать нашу общую Победу", - подчеркнул Ринат Ахметов.

Сегодня SCM активно работает на международных рынках, реализуя масштабные проекты как в Украине, так и за рубежом.

"Мы боремся за европейский выбор Украины, внедряем лучшие мировые стандарты и практики, а также вносим свой вклад в интеграцию в ЕС через инвестиции в ключевые отрасли экономики и промышленности, энергонезависимость, устойчивое развитие и создание новых рабочих мест", - отметил Ринат Ахметов.