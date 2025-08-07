RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

С начала года ДТЭК ввел в работу 9 новых угольных лав для поддержания угледобычи

Фото: ДТЭК ввел в работу 9 новых угольных лав для поддержания угледобычи в 2025 году (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В январе-июле этого года компания ДТЭК ввела в работу 9 новых угольных лав. Они необходимы для поддержания стабильной угледобычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Для подготовки тепловой генерации к следующему отопительному сезону, в январе - июле этого года шахтеры "ДТЭК Энерго" ввели в работу 9 новых лав для добычи угля. Две из них были введены в июле", - говорится в нем.

Отмечается, что с начала года ДТЭК вложил более 2,9 млрд грн собственных средств в украинские шахты. Всего с начала полномасштабного вторжения инвестиции компании в украинскую угледобычу составили более 21,4 млрд грн.

"Нагрузка на ТЭС традиционно возрастает летом и в отопительный период, поэтому нам важно заранее формировать запасы топлива и поддерживать стабильный ритм работы. Это требует четкого планирования и соблюдения последовательности на всех этапах. Поэтому продолжаем ритмичный запуск новых лав для более надежного обеспечения потребностей тепловой генерации в угле", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

 

Инвестиции ДТЭК в украинскую угледобычу

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в украинскую угледобычу более 21 млрд грн.

Средства были направлены на проведение и ремонт капитальных горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт проходческим оборудованием, подземный шахтный транспорт и проекты поддержки производственных мощностей.

Напомним, по итогам 2024 года инвестиции ДТЭК Рината Ахметова в украинскую угледобычу составили 7,5 млрд грн, за последние три года (2022-2024) - 18 млрд грн.

ДТЭКРинат Ахметов