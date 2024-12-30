С начала года ДТЭК изготовил 916 тысяч запчастей для угледобывающего оборудования

В январе-ноябре 2024 года машиностроители ДТЭК изготовили и отремонтировали 1066 единиц оборудования и 916 тысяч запчастей для шахтеров, чтобы пройти зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в разгар отопительного сезона работники машиностроительных заводов ДТЭК продолжают обеспечивать потребности украинских шахт в оборудовании и помогать им добывать уголь.

В январе - ноябре этого года машиностроительные предприятия компании изготовили и отремонтировали 1066 единиц горно-шахтного оборудования. Среди них - 11 новых проходческих и очистных комбайнов. Машиностроители также обеспечили потребности шахтеров 916 тысячами запчастей и комплектующих.

Напомним, с начала года компания ДТЭК инвестировала более 2,8 млрд грн собственных средств в восстановление теплоэлектростанций после российских атак.