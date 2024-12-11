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С начала года ДТЭК инвестировал почти 3 млрд грн в ремонты ТЭС после атак

Среда 11 декабря 2024 14:38
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С начала года ДТЭК инвестировал почти 3 млрд грн в ремонты ТЭС после атак Фото: с начала года ДТЭК инвестировал почти 3 млрд грн в ремонты ТЭС после атак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

С января по ноябрь 2024 года компания ДТЭК инвестировала более 2,8 млрд. грн. собственных средств в восстановление теплоэлектростанций после российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что энергетики ДТЭК продолжают восстановительные работы на теплоэлектростанциях, чтобы минимизировать последствия многочисленных массированных атак врага и как можно скорее восстановить все возможное.

Для этого в январе – ноябре этого года компания инвестировала в восстановление тепловой генерации более 2,8 млрд. грн. собственных средств.

"В прошлом месяце, после трехмесячной паузы, РФ совершила очередные два массированных обстрела: 17 и 28 ноября. Враг использовал против энергетических объектов Украины более 400 ракет и дронов. Под прицелом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране. Вновь пострадали. и наши теплоэлектростанции", - рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.

По его словам, при этом энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атак и возвращать больше мощностей в сеть. Работы продолжаются в режиме нон-стоп

Напомним, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова были атакованы врагом почти в 190 раз.

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Электроэнергия ДТЭК
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