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С начала года долги на балансирующем рынке электроэнергии выросли на 4%

Фото: долги на балансирующем рынке электроэнергии выросли на 4% (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В январе – мае этого года долги на балансирующем рынке электроэнергии выросли на 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ExPro Electricity.

Согласно данным, на конец мая задолженность перед НЭК "Укрэнерго" достигла 32,06 млрд грн, задолженность перед участниками рынка – 19,4 млрд грн.

Накануне в "Укрэнерго" заявили, что планируют летом или до конца этого года погасить 19 млрд грн долга за производимую на балансирующем рынке электростанциями электроэнергию.

Для этого, по словам руководителя компании Владимира Кудрицкого, нужно сделать два шага. Первый – прекратить нарастание этих долгов, поэтому Правительством готовятся постановления, содержащие перечень защищенных потребителей, которых нельзя отключать. Вторым шагом он видит привлечение компанией финансирования западных банков и международных партнеров, чтобы полностью погасить долг перед производителями электроэнергии.

По мнению ряда экспертов, без решения проблемы долгов на балансирующем рынке не может идти речь о вложении инвесторами в Украину средств в строительство распределенной генерации.

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Электроэнергия