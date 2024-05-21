С начала года БЭБ изъяло более 14 млн контрафактных пачек сигарет

Сигареты, изымаемые в рамках расследования уголовных производств, направляются на экспертизу в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Также туда отправляют электронные сигареты. Никотин в таких сигаретах солевой и несколько отличается от того, что находится в табачном растении.

У большинства такой табачной продукции есть поддельные марки акцизного налога Украины или маркировка Duty Free. В то же время, по мнению экспертов, главное их отличие – качество. Ведь поддельные сигареты производят без соблюдения стандартов и контроля, из некачественного сырья и с нарушением технологических процессов.

Напомним, в сентябре 2023 года Премьер-министр Украины дал поручение по активизации противодействия незаконному обороту подакцизных товаров, то есть алкогольных напитков, табачных изделий.

Для выполнения поручения была создана межведомственная рабочая группа. В ее состав вошли Бюро экономической безопасности Украины, Государственная налоговая служба Украины, Государственная таможенная служба Украины, Государственная аудиторская служба Украины и другие правоохранительные органы. Координацию работы группы осуществляет БЭБ.

По данным проекта "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", который проводит Kantar Украина, в начале 2024 года уровень нелегальной торговли табачными изделиями впервые снизился до 19,1% против 25,7% в конце 2023 года.