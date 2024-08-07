С начала суток 54 боя, враг усилил активность авиации возле Сумской области, - Генштаб

"Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего сегодня произошло 54 боевых столкновения. Текущие сутки характеризуются увеличением активности вражеской авиации возле приграничных районов Сумской области - в настоящее время враг уже сбросил около тридцати управляемых авиабомб", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг совершил две атаки вблизи Тихого и в районе Волчанска. Продолжается бой.

На Купянском направлении россияне дважды безуспешно атаковали неподалеку Петропавловки и в сторону Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Сейчас четыре боя продолжаются в районе Невского и в Серебрянском лесу. Ситуация под контролем.

На Северском направлении россияне четыре раза атаковали в районах Верхнекаменского и Переездного. Наши воины три штурма отбили, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг неудачно атаковал вблизи Часового Яра. Еще один бой до сих пор продолжается.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали в районах Торецка, Северного и Нью-Йорка. Два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении отбито восемь атак, еще девять боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении противник четыре раза атаковал вблизи Парасковиевки и Константиновки. Бил неуправляемыми авиаракетами. Бои продолжаются.

На Времовском направлении захватчики дважды пытались прорвать украинскую оборону - безуспешно атаковали со стороны Владимировки.

На Ореховском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили. Впрочем, били по районам Лобкового, Пятихаток и Новоандреевки НАРами - выпустили более полусотни ракет.

На Приднепровском направлении отбита одна атака врага.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 586 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки, 6 августа, согласно данным Генштаба, Силы обороны ликвидировали еще 1230 оккупантов. Также было уничтожено: