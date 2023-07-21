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Начали с Чернобыльской АЭС. МАГАТЭ проводит ротацию экспертов в Украине

Фото: МАГАТЭ проводит ротацию экспертов на украинских АЭС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

МАГАТЭ на этой неделе провело ротацию персонала на Чернобыльской АЭС, скоро также произойдет смена экспертов и на других атомных электростанциях в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"С января этого года МАГАТЭ также имеет постоянное присутствие на всех атомных электростанциях Украины – на Хмельницкой (ХАЭС), Ровенской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС) и Чернобыльской (ЧАЭС). Эксперты МАГАТЭ сообщают, что, несмотря на трудности, АЭС продолжают соблюдать график работы и дозаправки топливом", - говорится в сообщении организации.

Эксперты также подтверждают отсутствие проблем, связанных с ядерной безопасностью, по состоянию на 20 июля на всех украинских АЭС.

Работа МАГАТЭ в Украине с начала вторжения РФ

МАГАТЭ после полномасштабного вторжения РФ создало постоянные представительства на всех украинских АЭС. Специалисты международной организации постоянно контролируют их состояние и нормы безопасности.

В частности, миссия МАГАТЭ на минувшей неделе провела дополнительные инспекции и обходы Запорожской атомной электростанции. Миссия пока не обнаружила тяжелой военной техники, взрывчатки или мин на станции.

Миссии пока не был предоставлен запрошенный доступ на крыши реакторов и в их турбинные залы, включая блоки 3 и 4, которые представляют особый интерес.

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