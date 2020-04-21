Почаївську лавру закрили на карантин

Почаївську Свято-Успенську лавру в місті Почаїв Тернопільської області закрили на карантин з 21 квітня через спалах коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Національної поліції.

Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременецької РДА.

"На в'їздах в Почаїв оснащені чотири карантинних постів. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату. Вони стежать за дотриманням карантинних обмежень, з'ясовують маршрут та мету поїздок людей, роблять температурний скринінг, проводять роз'яснювальну роботу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з 21 квітня Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин. Поліцейські закликали жителів Почаєва дотримуватися обмежувальні заходи і без потреби не виходити з дому.

Також на сайті Свято-Успенської лаври з'явилося повідомлення, що Лавра закрита на карантин з 10:00 21 квітня.

Нагадаємо, 19 квітня поліція почала кримінальне провадження з-за порушення карантину в Почаївській Свято-Успенській лаврі (УПЦ МП) в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області.

Крім того, в поліції повідомили, що участь у богослужіннях на Великдень взяли майже 130 тисяч громадян.