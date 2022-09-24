Подомовые обходы и блокпосты. В Генштабе раскрыли детали мобилизации в РФ
На территории РФ в рамках мобилизации представители военкоматов начали подомовые обходы для выдачи повесток. Также на дорогах выставляют полицейские блокпосты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, подомовые обходы начали фиксировать в населенных пунктах Краснодарского края "с первых часов оглашения мобилизации". В это же время полицейские блокпосты выставляют на основных дорогах с целью контроля передвижения мужчин.
При этом мобилизованных мужчин после "короткой подготовки в учебных центрах" планируется отправлять на фронт для пополнения российских подразделений, которые понесли тяжелые потери в ходе войны в Украине.
Напомним, в среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" в его стране.
При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что всего планируется призвать на войну против Украины до 300 тысяч мужчин.
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