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Опасения российского вторжения в Казахстане выросли вдвое

Фото: жители Казахстана все больше опасаются российского вторжения (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Число казахов, которые считают, что Россия может вторгнуться в их страну, удвоилось за последние шесть месяцев. Отношение к Москве ухудшается на фоне войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Центральноазиатская страна с населением 20 млн человек имеет тесные исторические, экономические связи и военные связи с Москвой, но сохраняет нейтралитет, отказываясь признать аннексию Россией части территории Украины.

Согласно опросу 1100 респондентов, проведенному неправительственными организациями MediaNet и PaperLab в период с 3 по 12 мая, почти 60% все так же нейтрально относятся к войне, 12,8% поддерживают Россию и 21,1% поддерживают Украину. Эти данные совпадают с цифрами аналогичного опроса в декабре прошлого года.

Однако количество людей, считающих, что Россия может вторгнуться в Казахстан, выросло с 8,3% в предыдущем опросе до 15%.

Почти треть респондентов заявили, что их восприятие России ухудшилось из-за войны, более половины заявили, что оно не изменилось, и только 4,7% заявили, что оно улучшилось.

В Казахстане проживает около 3 млн этнических русских, и у него самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница с Россией. У Астаны также тесные связи с Китаем, еще одним крупным соседом, и с Западом, который вложил сотни миллиардов долларов в его нефтегазовую промышленность.

Напомним, по данным "Левада-центра", в апреле 2023 года поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до 75%. Однако большинство считают, что трудности еще впереди, а более 60% с тревогой ожидают наступления ВСУ, вооруженных западной техникой.

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