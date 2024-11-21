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Рядом с Украиной: BMW начала выпуск инновационных электромобилей на новом заводе

Фото: BMW начала выпуск инновационных электромобилей на новом заводе (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Компания BMW приступила к производству электромобилей семьи Neue Klasse на новом заводе в городе Дебрецен, Венгрия. Новый производственный объект расположен менее чем в 100 км от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Прошло больше года с тех пор, как BMW представила Vision Neue Klasse EV – концепт-кар, ставший предвестником новых электромобилей бренда.

В BMW утверждают, что у будущих моделей электромобилей будет "на 30% больший запас хода, на 30% более быстрая зарядка и на 25% общее повышение эффективности автомобиля".

"Производство первых тестовых автомобилей в Дебрецене является важной вехой на пути ввода в эксплуатацию нового завода", - сказал член правления BMW по производству Милан Неделькович.

По его словам, в настоящее время BMW готовится к началу серийного производства новых моделей в конце 2025 года. Материалы и детали авто постоянно доставляются на завод в Дебрецене, поскольку BMW масштабирует производство.

В течение следующих нескольких месяцев сотрудники BMW пройдут "интенсивное обучение" технике и процессам. Известно, что первая серийная модель BMW Neue Klasse будет являться электрическим кроссовером, а к 2028 году ожидается выпуск еще пяти новых машин.

 

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