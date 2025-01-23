Вблизи Тернополя полицейские обнаружили семью с пятью детьми, которая жила в халабуде (фото)

По ее словам, дети в возрасте от 4 до 9 лет спали прямо на земле, на грязном матрасе, без еды и обуви. Мать, которая находилась рядом, не предоставила объяснений относительно таких условий проживания.

"Приехали на место и с трудом нашли недохатку (сбитые гвоздями несколько палок и обтянутые аграрной пленкой). Увиденное еще больше шокировало... 11 часов утра, а семья с 5 детьми (возраст от 4 до 9 лет) спали прямо на земле, постелив засаленный матрас поверх такого же грязного коврика. А апогеем этого всего было то, что все они ходили босыми ногами, без какой-либо обуви или носков", – рассказывает Мялковская.

Она также рассказывает, что мать детей начала нервничать и курить сигареты. На вопрос, обращалась ли она куда-то для решения проблемы, не отвечала.

Правоохранители сразу вызвали представителей социальных служб и врачей. Детей помыли, накормили, осмотрели врачи, и теперь они находятся в безопасности. Их здоровью будет уделено должное внимание.