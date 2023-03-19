RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вблизи Монблана сошла лавина. Есть пропавшие без вести

Фото: вблизи Монблана взошла лавина (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Снежная лавина взошла близ Монблана на северной границе Италии с Францией в воскресенье, 19 марта. Предварительно, два лыжника - исчезли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Аnsa.

По данным местных спасателей, они получили сигнал от двух лыжников сразу после схода лавин. Однако из-за низких облаков нельзя было приступить к их поиску.

Позже удалось найти тело одного из туристов. поиски другого все еще продолжаются.

Предварительно лыжники приехали на отдых из северной части Европы. Они катались вне трасс. Также известно, что еще двум спутникам удалось избежать лавины.

Как рассказали спасатели, в воскресенье риск схождения лавины для этого района был третьим из пяти уровней риска - низкий, умеренный, значительный, высокий и очень высокий.

Фото: место схода лавины (ansa.it)

Напомним, синоптики отметили, что сегодня на западе Украины ожидается +15 градусов, а на высокогорье Карпатах ночью мороз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италиятуристигори