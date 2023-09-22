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Избиение уклониста под Львовом. У начальника ТЦК нашли подозрительные активы на 4 млн гривен

Львовская область, Пятница 22 сентября 2023 20:01
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Избиение уклониста под Львовом. У начальника ТЦК нашли подозрительные активы на 4 млн гривен Фото: у сотрудника самборского военкома нашли более 4 миллионов гривен необоснованных активов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

У начальника Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области нашли более 4 миллионов гривен необоснованных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Во время проведения мониторинга образа жизни сотрудников ТЦК, НАПК установило, что декларант и его жена в течение 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества.

Военко пояснил, что недвижимое имущество было приобретено путем сбережений семьи за предыдущий период, заработной платы членов семьи, а также подарка от матери в размере 42 тысяч долларов.

Однако, по словам агентства, анализируя доходы декларанта и расходы семьи за последние годы, было установлено, что начальник Самборского районного ТЦК не имел возможности приобрести имущество законным способом.

Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 миллиона гривен.

Материалы мониторинга образа жизни в отношении военкома переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства.

Избиение уклоняющихся

Заметим, что на днях в сети распространили видео, где видно, как сотрудники Самборского военкомата во Львовской области избили гражданского. Тогда военный-водитель избил гражданина, угрожая ему оружием. Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу.

После этого в ТЦК заявили, что проведут служебную проверку, а правоохранители открыли уголовное производство.

Позже правоохранители задержали двух работников Самборского районного ТЦК, причастных к избиению мужчины.

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Львовская область ТЦК
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