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Біля узбережжя Лівії врятували 45 мігрантів


Серед них були восьмеро жінок та двоє дітей

Біля західного узбережжя Лівії були врятовані 45 нелегальних мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Згідно з заявою військово-морського флоту Лівії, серед мігрантів були восьмеро жінок та двоє дітей. Їх знайшли в 55 км від узбережжя столиці Тріполі.

У заяві йдеться, що людей доставили в приймальний пункт в місті після отримання гуманітарної і медичної допомоги.

Як відомо, Лівія є кращою відправною точкою для нелегальних іммігрантів, що бажають перетнути Середземне море і потрапити в Європу. Однак багато мігранти тонуть на шляху. Поліпшення погодних умов збільшує потоки нелегальних мігрантів до Європи, особливо біля західного узбережжя Лівії.

Раніше повідомлялося, що в Середземному морі 135 мігрантам італійські власті кілька днів не дозволяли сходити на берег. З корабля людей повинні були випустити тільки тоді, коли інші країни ЄС погодиться їх прийняти.

РБК-Україна писало, що в Середземному морі берегова охорона Лівії виявили тіла щонайменше 62 мігрантів, чиї човни потонули 25 липня.

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