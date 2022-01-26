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Біля узбережжя Флориди перекинувся човен, безвісти зникли 39 пасажирів

Автор: Анна Полисученко

Біля Флориди перекинувся човен, безвісти пропали 39 осіб. Підозрюється, що човен пов'язаний з контрабандою людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Берегова охорона в Майамі заявила, що отримала повідомлення від людини, яка врятувала чоловіка, який "чіплявся за перевернуте судно приблизно в 45 милях на схід від затоки Форт-Пірс".

Виживший сказав, що човен покинув Біміні, найзахідніший район Багамських островів, але зіткнувся з поганою погодою і перекинувся. Біміні знаходиться в 217 кілометрах від затоки Форт-Пірс.

За словами потерпілого, ніхто не був одягнений у рятувальний жилет.

Повідомляється, що контрабандисти використовують Багамські острови як відправну точку для доставки людей з інших країн Карибського басейну, таких як Гаїті, до Сполучених Штатів.

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Сполучені Штати АмерикиФлорида