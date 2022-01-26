Біля узбережжя Флориди перекинувся човен, безвісти зникли 39 пасажирів

Берегова охорона в Майамі заявила, що отримала повідомлення від людини, яка врятувала чоловіка, який "чіплявся за перевернуте судно приблизно в 45 милях на схід від затоки Форт-Пірс".

Виживший сказав, що човен покинув Біміні, найзахідніший район Багамських островів, але зіткнувся з поганою погодою і перекинувся. Біміні знаходиться в 217 кілометрах від затоки Форт-Пірс.

За словами потерпілого, ніхто не був одягнений у рятувальний жилет.

Повідомляється, що контрабандисти використовують Багамські острови як відправну точку для доставки людей з інших країн Карибського басейну, таких як Гаїті, до Сполучених Штатів.