На узбережжя Мексики обрушився ураган

Новий ураган "Лорена", який сформувався у Тихому океані, обрушився на узбережжя Мексики. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Mexico News Daily.

Максимальна швидкість вітру урагану склала 120 км/год у середу ввечері. Він зосередився приблизно у 55 км на північний захід від Мансанільо і рухається на північний захід зі швидкістю 19 км/год.

У свою чергу, мексиканська влада висловила стурбованість тим, що в деяких частинах південної Мексики, де спостерігався брак опадів, тепер можуть випасти проливні дощі, які можуть привести до небезпечних паводків і зсувів. У деяких штатах навіть скасували заняття в школах.

Раніше повідомлялося, що в результаті потужного урагану "Доріан", який кілька днів поспіль бушував на Багамах, зниклими безвісти вважаються 2,5 тисячі осіб і ще більше 50 загинули.

Нагадаємо, ураган "Доріан" зруйнував понад 13 тисяч будинків на Багамських островах. Він обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня, швидкість вітру досягала 298 км/ч. Потім стихія пронеслася вздовж атлантичного узбережжя США до Канади, завдаючи істотної шкоди. У Канаді з-за урагану "Доріан" майже 500 тис. людей залишилися без електрики.