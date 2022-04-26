Для перемоги України готові "зрушити небо і землю": ОП про зустріч глав Міноборони в Німеччині

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував зустріч міністрів оборони 40 країни на авіабазі Рамштайн в Німеччині. За його словами, представники військових відомств вірять у перемогу України і готові для цього "зрушити небо і землю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Єрмака.

"Сьогодні міністри оборони 40 держав зібралися на авіабазі Рамштайн в Німеччині, щоб обговорити підтримку України у війні з Росією", - написав він.

За його словами, вже з'явилися позитивні сигнали про єдність союзників України. У перемогу українського народу вірять і для її досягнення готові докласти реальних зусиль.

"Як сказав міністр оборони США Ллойд Остін - вони "зрушать небо і землю" для підтримки України", - зазначив Єрмак, додавши, що цивілізований світ об'єднався навколо сміливості українців у війні за свободу з чистим злом.