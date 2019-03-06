Переможці конкурсу до антикорупційного суду не мають запитань від міжнародних експертів, - ВККСУ

Конкурс на посади у ВАКС тривав в Україні з 2 серпня 2018 року

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 6 марта 2019 года подвела итоги квалификационного оценивания и утвердила рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Апелляционной палаты ВАКС. Конкурс на эти должности в новом суде, который создается в рамках судебной реформы, длился в Украине со 2 августа 2018 года и является одним из самых прозрачных в мире по публичности процедур, сообщает РБК-Украина.

В проходной рейтинг в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда вошли 12 победителей конкурса, среди которых 50% - судьи и 50% - адвокаты и ученые. В рейтинг первой инстанции Высшего антикоррупционного суда вошло 27 победителей конкурса, 40% из которых имеют опыт работы адвокатами и учеными, 60% - судьями.

"По моему мнению, это была очень успешная совместная работа и, как я неоднократно уже говорил, у нас - членов ОСМЭ, было полное сотрудничество с членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Мы не могли получить больше сотрудничества, понимания и помощи, чем мы получили от них”, - отметил сэр Энтони Хупер, британский судья апелляционного суда в отставке, председатель Общественного совета международных экспертов.

Общественный совет международных экспертов сыграл важную роль во время конкурса, который проводила Высшая квалификационная комиссия судей Украины. В частности, по результатам совместных заседаний, во время которых в ОСМЭ возникли сомнения относительно 46 кандидатов, 39 кандидатов прекратили участие в конкурсе, 7 кандидатов успешно прошли дальше.

"В финальный рейтинг попали самые достойные кандидаты, которые успешно прошли все этапы конкурса и к которым не было вопросов со стороны ОСМЭ или они смогли их объяснить столь убедительно, что все вопросы были сняты. Это означает, что все победители конкурса получили зеленый свет от международных экспертов, которые тщательно проверили каждую деталь их биографии, а Украина стала первой страной, которая пригласила к отбору судей международных экспертов. В ближайшее время рекомендации относительно назначения судей будут переданы в Высший совет правосудия”, - отметил заместитель председателя ВККСУ Станислав Щотка.

Все кандидаты на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его апелляционной палаты прошли сложные конкурсные испытания в публичном режиме. В частности, они прошли анонимное письменное тестирование на знание норм права, выполнили практическое задание, прошли психологическое тестирование, их досье были проанализированы членами ВККСУ и ОСМЭ на предмет добродетели (морали, честности, неподкупности), а также наличия знаний и практических навыков для рассмотрения соответствующих дел.

Важно, что каждый этап конкурса был построен с обеспечением максимальной публичности процедур для общественности, на что обратили внимание международные эксперты.

"Я не знаю ни одной страны в мире, которая бы достигла такого уровня прозрачности в процедурах назначения на должности такого уровня. В моей стране (Великобритания, - ред) назначения судей имеет абсолютно нулевую прозрачность. Я надеюсь, что вы смотрели на канале Уoutube собеседования, которые проводились здесь, в Комиссии. Украину можно поздравить с большими достижениями в создании принципиально новой и уникальной для мирового опыта системы назначения судей”, - отметил председатель ОСМЭ сэр Энтони Хупер.

Напомним, что документы на участие в конкурсе подали 343 кандидата, допущены к участию были 270 из них; 156 человек успешно сдали тестирование, 113 - практическое задание, из них 81 - в Высший антикоррупционный суд и 32 - в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Впрочем, к 49 кандидатам (43%) возникли вопросы у членов ОСМЭ относительно добропорядочности и профессионализма, тогда как к 64 кандидатам (57%) таких вопросов не было и они сразу перешли к следующему этапу конкурса - собеседованию по результатам исследования досье. В финальном рейтинге принял участие 71 кандидат.