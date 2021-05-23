RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Переможцем Євробачення 2021 став представник Італії. Українці в топ-5

Автор: Артур Родивилов

Переможцем Євробачення 2021 став представник Італії Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A посів 5 місце.

Трансляцію показували два українські телеканали: UA: ПЕРШИЙ і СТБ.

Група Måneskin набрала 524 бали (206 від журі і 318 від глядачів) за свій виступ, отримавши найбільшу симпатію європейців.

Українська група Go_A, яка яскраво виступила з піснею Shum у фіналі і зірвала шквал оплесків в залі, в підсумку зайняла 5 місце.

Українці отримали 364 бали 97 балів від Національного Журі та 267 балів від глядачів.

Місця в першій п'ятірці розподілилися наступним чином. Maneskin (Італія) - перше місце, Барбара Прави (Франція) - друге, Gjon's Tears (Швейцарія) - третє, Daði og Gagnamagnið (Ісландія) - четверте, Go_A (Україна) - п'яте. За ними йдуть Blind Channel (Фінляндія), Дестіні (Мальта), The Roop (Литва), Маніжа (Росія), Стефанія (Греція).

Фінал Євробачення-2021 відбувся в Роттердамі 22 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 18 та 20 травня. Україна - гурт Go_A-виступав у першому півфіналі, викликавши фурор на арені Ahoy в Роттердамі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Євробачення