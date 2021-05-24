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Перемога Вірастюка на довиборах Ради: Верховний суд знову скасував протокол ЦВК

Автор: Юлія Струк

Верховний суд вдруге скасував протокол Центральної виборчої комісії про результати довиборів Верховної ради в окрузі №87 на Прикарпатті. Василя Вірастюка знову не визнали обраним народним депутатом.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Цей позов до ВС подав опонент Вірастюка - Олександр Шевченко. Таке рішення суд ухвалив 23 травня.

Він скасував і пункти 1 та 2 постанови ЦВК від 19 травня. Постанова визнавала недійсним голосування на 6 проблемних дільницях. Саме на них під час перерахунку бюлетенів виявили менше голосів за Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Відповідну постанову Верховний суд ухвалив як суд першої інстанції, тому її можуть оскаржити.

У разі апеляції на рішення ВС справу переглядатиме Велика палата Верховного суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої палати буде остаточним.

В ОПОРІ підкреслили, що найдемократичнішим способом розв'язання проблеми могло б стати проведення повторних виборів.

"Це було б політико-правове рішення, відповідальність за яке на себе повинен взяти український парламент. Усі інші варіанти не дозволяють переконливо визначити дійсне волевиявлення громадян і не забезпечують належну суспільну довіру до результатів голосування", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 19 травня ЦВК склала новий протокол про результати довиборів, згідно з яким Вірастюка визнали обраним нардепом.

Як писало РБК-Україна, в квітні ЦВК вже визнавала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по 87 округу. Однак цей протокол згодом скасував Верховний суд.

Після цього комісія погодилася, що не було правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом.

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