Перемога Вірастюка на довиборах Ради: Верховний суд знову скасував протокол ЦВК

Цей позов до ВС подав опонент Вірастюка - Олександр Шевченко. Таке рішення суд ухвалив 23 травня.

Він скасував і пункти 1 та 2 постанови ЦВК від 19 травня. Постанова визнавала недійсним голосування на 6 проблемних дільницях. Саме на них під час перерахунку бюлетенів виявили менше голосів за Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Відповідну постанову Верховний суд ухвалив як суд першої інстанції, тому її можуть оскаржити.

У разі апеляції на рішення ВС справу переглядатиме Велика палата Верховного суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої палати буде остаточним.

В ОПОРІ підкреслили, що найдемократичнішим способом розв'язання проблеми могло б стати проведення повторних виборів.

"Це було б політико-правове рішення, відповідальність за яке на себе повинен взяти український парламент. Усі інші варіанти не дозволяють переконливо визначити дійсне волевиявлення громадян і не забезпечують належну суспільну довіру до результатів голосування", - сказано у повідомленні.