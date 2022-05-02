Перемога України залежить від трьох питань. Серед них членство в ЄС, - Кулеба

"Є три питання, від яких залежить перемога України у цій війні. Це санкції, зброя і перспективи членства України в ЄС. Щодо санкцій у нас з Йеппе одностайна позиція, що не може бути жодних табу. Щодо зброї, то Данія робить все, що в її силах, і за це ми їй вдячні. І нарешті ЄС. Ця війна триватиме, поки Путін вважатиме, що Україну залишили на роздоріжжі, тому ЄС повинен продовжити взятий курс і максимально сприяти європейській інтеграції України", - зазначи Кулеба.

Він додав, що Україна чекає на рішення ЄС щодо надання статусу кандидата на членство.

"Питання членства України в ЄС - це питання миру та війни в Європі", - додав Кулеба.