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Перемога України залежить від трьох питань. Серед них членство в ЄС, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що перемога України над російською агресією залежить від трьох ключових питань. Серед них членство в Європейському союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби та міністра закордонних справ Данії Йеппе Кофода.

"Є три питання, від яких залежить перемога України у цій війні. Це санкції, зброя і перспективи членства України в ЄС. Щодо санкцій у нас з Йеппе одностайна позиція, що не може бути жодних табу. Щодо зброї, то Данія робить все, що в її силах, і за це ми їй вдячні. І нарешті ЄС. Ця війна триватиме, поки Путін вважатиме, що Україну залишили на роздоріжжі, тому ЄС повинен продовжити взятий курс і максимально сприяти європейській інтеграції України", - зазначи Кулеба.

Він додав, що Україна чекає на рішення ЄС щодо надання статусу кандидата на членство.

"Питання членства України в ЄС - це питання миру та війни в Європі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прибув глава МЗС Данії Йеппе Кофод. Він відвідав Ірпінь, де перебували російські окупанти.

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