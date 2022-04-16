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Перемога України над РФ без трибуналу над воєнними злочинцями не буде повною, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський вважає, що українці після військової поразки РФ на нашій землі зможуть повноцінно відчути перемогу над окупантами, коли ті будуть засуджені за скоєні воєнні злочини та понесуть покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для The Atlantic.

Президент розповів, що дуже багато українців загинули не в бою, а внаслідок тортур, які влаштовували російські окупанти.

"Діти замерзали, ховаючись у підвалах; жінки були зґвалтовані; літні люди вмирали від голоду; перехожі були розстріляні на вулиці. Як ці люди зможуть насолодитися перемогою? Вони не зможуть зробити з російськими солдатами те, що (ті) зробили з їхніми дітьми або дочками... тому вони не відчувають цієї перемоги" - говорить Зеленський.

Глава держави переконаний, що перемога України над Росією без міжнародного судового процесу за скоєні рашистами звірства не буде повноцінною.

Так, зазначив Зеленський, справжня перемога прийде тільки тоді, коли винні будуть засуджені. При цьому додав, що судовий процес і трибунали, ймовірно, потребуватиме чимало часу.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про те, як довго триватиме війна.

Повномасштабна війна РФ проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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