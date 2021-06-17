Перемога України та путівки в 1/8 фіналу для Нідерландів й Бельгії: підсумки дня на Євро-2020​​​​​​​

Сьогодні на Євро-2020 відбулися три матчі. Україна перервала безвиграшну серію на чемпіонатах Європи, а Нідерланди і Бельгія оформили путівки в 1/8 фіналу.

Матеріал підготовлений в рамках спецпроекту з БК"Фаворит спорт".

Україна - Північна Македонія 2:1

Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 - Алиоски, 57

Нереалізовані пенальті: Маліновський, 84 - Аліоскі, 57

Наша збірна відмінно провела перший тайм. Ще до забитого голу українці створили кілька небезпечних моментів. А в середині тайму "жовто-синім" вдалася ударна п'ятихвилинка. Спершу Ярмоленко зміг результативно замкнути пас п'ятої від Караваєва після розіграшу з кутового - 1:0. А через п'ять хвилин асистував Яремчуку, який реалізував вихід віч-на-віч - 2:0.

Після перерви українці заспокоїлися, а ось македонці навпаки понеслися. Спершу пристрілювалися. Після одного з пострілів Тарковського Бущан зробив відмінний сейв, але після Караваєв не встиг і замість м'яча зачепив ногу Пандєва - пенальті. Одинадцятиметровий підійшов бити Аліоскі, але переграти Бущана зміг лише після добивання, пенальті наш кіпер парирував - 2:1.

Далі були нерви і кілька небезпечних моментів у македонців - в основному з-за меж штрафного майданчика. Але за останні хвилин 15 українці двічі мали забивати. Спершу Циганков не зміг потрапити в створ з забійної позиції. А потім Малиновський не реалізував ще один пенальті в цій зустрічі. Але все ж до кінця матчу українці результат зберегти змогли і здобули першу з домашнього Євро-2012 перемогу на чемпіонатах Європи.

Нідерланди - Австрія 2:0

Депай, 11 (пенальті), Думфріс, 67

Нідерландці досить жваво почали і вже на 11 хвилині заробили право на пенальті - капітан австрійців Алаба сфолив у власному штрафному на Думфрісі. Штраф чітко реалізував Депай - 1: 0.

До кінця першого тайму "помаранчеві" мали ще кілька забійних моментів. Чого тільки коштував шанс Депая, коли нідерландському нападнику залишалося лише потрапити у порожні ворота, але він запустив м'яч вище воріт.

У другому таймі ситуація не змінилася. Нідерланди продовжували створювати забійні моменти, один з яких таки реалізував Думфріс, забивши у порожні ворота після асиста Малена - 2:0.

В цілому перемога дозволила Нідерландам оформити перемогу в групі і вихід в 1/8 фіналу Євро. Матч з Північною Македонією для "помаранчевих" стане формальністю. А ось Україні та Австрії для виходу може вистачити і нічиї в очній зустрічі - в 1/8 фіналу проходять 1-2 місця і чотири з шести команд, що зайняли треті місця.

Данія - Бельгія 1:2

Поульсен, 2 - Азар, 55, де Брюйне, 70

Початок матчу став справжнім шоком для бельгійців. Вже через 1 хвилину 39 секунд фаворити всього турніру "горіли" Данії. Другий найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи забив Поульсен - 1:0. Протягом ще трьох хвилин данці створили ще два найнебезпечніших моменти біля воріт Куртуа, але бельгійський воротар обидва рази рятував свою команду.

А далі на 11-й хвилині зустрічі команди і вболівальники влаштували хвилинні оплески Еріксену, у якого в першому матчі данців проти фінів зупинилося серце.

Фото: футболісти Бельгії та Данії та вболівальники підтримали Еріксена (uefa.com)

До кінця першої 45-хвилинки бельгійці так і не змогли створити ніякої небезпеки біля воріт Шмейхеля. Однак на другий тайм, здавалося, вийшла абсолютно інша команда. Багато в чому завдяки виходу на поле де Брюйне, який не грав після перелому очниці і носа у фіналі Ліги чемпіонів. Спершу "джокер" зробив асист на Азара, якому залишалося лише потрапити у порожні ворота - 1:1. А потім відзначився і сам, результативно пробивши з-за меж штрафного майданчика - 1:2. В обох голах також варто відзначити дії Лукаку, який, по суті, ці моменти і створив. У підсумку саме форвард бельгійської збірної став найкращим гравцем матчу.

Перемога дозволила Бельгії достроково оформити вихід в 1/8 фіналу. А ось для Росії, Данії та Фінляндії все буде вирішуватися в останньому турі. У всіх шанси на вихід залишаються.