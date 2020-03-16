Перемога над "Шахтарем" принесла гравцю і тренеру "Зорі" звання кращих у 23 турі УПЛ

За підсумками 23 туру чемпіонату України кращим гравцем і тренером визнано представників луганської "Зорі". Про це повідомляється на сайті української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Підопічні Віктора Скрипника мінімально обіграли донецький "Шахтар" з рахунком 1:0. Переможний м'яч забив захисник луганської команди Богдан Михайличенко, завдяки якому команда змогла здобути сенсаційну перемогу над чинним чемпіоном країни.

"Зоря" після перемоги над "гірниками", а також завдяки нічиїй київського "Динамо" у матчі з чернігівської "Десною" (1:1), "Зоря" піднялася на друге місце у турнірній таблиці. Команда Скрипника зрівнялася з киянами за очками, але випереджає їх завдяки перевазі в особистих зустрічах. "Шахтар" продовжує лідирувати у чемпіонаті.

Нагадаємо, у зв'язку з введенням на території України карантину через коронавірус два тури - 23 і 24 - української Прем'єр-ліги (УПЛ) будуть зіграні за порожніх трибун.

Крім цього обидва товариські поєдинки збірної України з Францією (27 березня), Польщею (31 березня) пройде без глядачів.