Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні

Останні дні карта бойових дій в Україні істотно не змінюється. Йде підготовка до давно анонсованої "битви за Донбас" – масштабному наступу військ агресора на позиції Операції об'єднаних сил.

Від результату битви на сході України буде залежати подальший перебіг як бойових дій, так і мирних переговорів, що поки важко просуваються. Але, у будь-якому випадку, вже зараз можна виділити кілька сценаріїв подальшого розвитку подій.

Військова перемога України

Основа такого варіанту – провал наступу російських військ на Донбасі. І до цього є всі передумови. "Вони сконцентрувалися у місці, де найбільш сильна українська оборона, набагато міцніша, ніж навколо Києва. Там вісім років все готувалося в інженерному сенсі, там постійно перебували українські війська, які детально і чітко знають місцевість – і росіяни намагаються саме там провести цю операцію. Це абсолютна помилка", – вважає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Відбивши наступ ворога, українські війська можуть перейти в контрнаступ на різних ділянках фронту. Але для цього є важлива умова – отримання важкого озброєння від західних союзників. Перш за все, мова йде про далекобійну артилерію і бронетехніку, особливо танки, про що українське керівництво давно говорить відкрито.

Якщо такі поставки стануть системними в осяжному майбутньому, українська армія зможе відкинути окупантів далеко від нинішньої лінії бойових дій. І у разі вдалого розвитку такого контрнаступу не буде спеціально зупинятися рівно на рубежах ОРДЛО, а піде звільняти Донбас далі.

Українські військові на сході країни у перші тижні вторгнення РФ (Фото: УНІАН)

З Кримом ситуація складніша. Поки, як визнає керівництво України, військовий шлях деокупації півострова не є реалістичним.

Втім, військові успіхи України навряд чи призведуть до того, що Москва погодиться на капітуляцію, і настане міцний мир. Швидше за все, спроби подальших вторгнень з наявних плацдармів триватимуть. Як і ракетні обстріли всієї території України.

Мирна угода

Переговори з РФ зараз проходять в режимі онлайн – "дуже важко, але проходять", говорить один з членів української делегації Михайло Подоляк. Серед безлічі пунктів, які ще належить узгодити, виділяється один – що буде з територіями, які Росія окупувала вже після 24 лютого.

Якщо вихід російських військ з Херсона (звичайно, за допомогою української армії) уявити можна, то за захоплені нещодавно території Донбасу окупанти точно будуть чіплятися до кінця. Адже треба ж буде продемонструвати хоч якісь успіхи "спецоперації".

"Якщо Росія не зможе примусити Україну до виконання своїх максималістських вимог, але не бажає вести переговори і йти на компроміси, то вона може оголосити про досягнення цілей "спеціальної військової операції" і вивести війська назад в Білорусь, Росію і ті райони України, які вона бажає анексувати. Ці райони, швидше за все, будуть на півдні України, щоб з'єднати Росію з Кримом (у разі падіння Маріуполя) або, принаймні, забезпечити доступ Криму до води з Дніпра", – йдеться в аналізі американського Foreign Policy Research Institute.

У Києві, у свою чергу, неодноразово заявляли, що російські війська повинні повернутися на рубежі, які вони займали 23 лютого. Яким чином можна буде врегулювати це принципове протиріччя – поки незрозуміло.

Один з українських блок-постів під час війни з РФ (Фото: УНІАН)

Багато що залежить й від того, якою буде сама мирна угода. Зокрема, чи зуміє Україна "обміняти" можливу відмову від вступу в НАТО на дієві гарантії безпеки і можливість самостійно себе захищати.

"Якщо ми вже беремо на себе нейтральний або позаблоковий статус, він повинен бути виписаний максимально докладно, включати в себе юридичні зобов'язання сторін і не містити ніяких обмежень, що обмежують суверенітет України, у зовнішній політиці і оборонці в першу чергу", – сказав РБК-Україна експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

До того ж Київ зацікавлений саме у стабільному мирі, а не у тимчасовому перемир'ї, підкреслив у недавньому інтерв'ю РБК-Україна Михайло Подоляк.

"Тимчасове перемир'я – це стимулювання РФ до подальших агресивних дій", - сказав він.

Війна на виснаження

Оскільки вирішальної перемоги на полі бою ніхто поки досягти не зможе, Росія не змириться з поразкою, а Україна – з подальшою втратою територій, а мирну угоду поки підписати малореально, тож саме такий сценарій поки виглядає досить ймовірним. Особливо якщо поставки озброєнь із Заходу стануть на потік, а сама Україна успішно переведе все своє життя на військові рейки.

Цілком можливо, що Росія, проваливши наступ на Донбасі та інших напрямках, постарається зафіксувати нову лінію розмежування. Це буде чимось схоже на лінію розмежування з ОРДЛО у 2015-2021 роках, тільки набагато протяжніше і, ймовірно, набагато "гарячіше".

Тоді Київ декларував свою прихильність дипломатичному шляху деокупації Донбасу, в рамках Мінських угод. Зараз же таких обмежень немає. Та й українське суспільство, згідно з усіма соцопитуваннями, не готове зафіксувати статус кво з втратою нових територій.

"Фронт може стабілізуватися, якщо російські військові не зможуть просунутися вперед, а Україна не зможе їх витіснити. Як до цього Південна Корея і Південний В'єтнам, Україна стане гарячим осередком нової холодної війни", – пишуть аналітики Foreign Policy Research Institute.

Сценарій "заморозки" конфлікту на Заході нерідко бачать одним з ймовірних. При цьому Україні відводиться роль Східної Німеччини під час тієї ж холодної війни, але з поправками.

"Якщо й існує західнонімецька модель для України, то це цілком може бути Ізраїль: держава, відзначена вразливістю і постійною загрозою. Народний рух на підтримку збройних сил перетвориться на більш широку кампанію зі створення збройної нації, коли школярі будуть вчитися розбирати автомат поряд з уроками математики та історії, а призов на військову службу, можливо, буде поширений навіть на жінок", – пише The Telegraph.

Україна точно не може дозволити чекати відновлення своєї територіальної цілісності, подібно Західній Німеччині. "Ми не можемо погоджуватися на те, що РФ зафіксує за собою цю смугу, відрізавши нас фактично від моря, тому що блокада Чорного моря триває. Не можна допустити, що РФ збереже на нашій території таку величезну виразку, яка буде нас постійно турбувати, її треба лікувати", – сказав РБК-Україна Михайло Самусь.

На думку експерта, з боку агресорів можлива пауза на місяць-два, для можливої мобілізації і спроби повторного наступу. Але й українські Збройні сили втрачати цей час не повинні.

Масштабна ескалація

Повністю проваливши запланований бліцкриг із захоплення України, РФ може піти й на підвищення ставок. Способів зробити це чимало. Найочевидніший – повторне одночасне вторгнення з різних напрямків.

Втім, як вказують військові експерти, потрібних для наступу, наприклад, на північний захід України, сил у окупантів зараз просто немає. Спроба ж, наприклад, швидко перекинути десант з Донбасу і висадити його в районі Києва можлива – але однозначно закінчиться ще одним розгромом.

Інші сценарії – застосування проти України ядерної або іншої неконвенційної зброї або навіть напад на інші країни, можливо, членів НАТО. Останній варіант поки все ж вкрай малоймовірний. А ось ядерний удар по Україні не варто списувати з рахунків.

На думку Самуся, метою можуть стати, наприклад, українські уранові рудники – окупанти будуть просувати фейки про те, що таким чином "зірвали українську ядерну програму". І почнуть вимагати беззастережної капітуляції України, погрожуючи подальшими ядерними ударами.

На думку Іллі Куси, застосування тактичної ядерної зброї проти України можливе, але лише у крайньому випадку. "Це можливо, тільки якщо Росія вирішить, що тільки таким чином вони можуть досягти якоїсь мінімальної військової перемоги. Тобто, якщо вони будуть стояти на межі тотальної поразки на Донбасі або на півдні, тоді я не виключаю, що вони можуть піти на застосування тактичної ядерної зброї, не стратегічної. Путіну дуже важливо отримати хоча б мінімальний переможний пакет – Маріуполь і Донбас, і утримати території на півдні. Я за їх риторикою бачу, що їх би це влаштувало", – сказав Ілля Куса.

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Безумовно, цими сценаріями подальший розвиток подій не вичерпується. Так, на Заході серед інших варіантів допускають і військову поразку України – хоча визнають, що це можливо, тільки якщо безліч факторів одночасно зіграють на користь країни-агресора і проти України. Такий збіг вкрай малореальний.

Інший популярний у західних медіа сценарій – відсторонення Путіна від влади в результаті перевороту і подальша зміна політики РФ, в тому числі і щодо України. Наприклад, The Telegraph малює такий гіпотетичний сценарій – група генералів, політиків і навіть старших офіцерів служби безпеки ставить Путіна перед вибором: або спокійний вихід на пенсію, або арешт.

"Вони можуть потім стверджувати, що ця війна була путінською, а не їх. Це може бути не та вільна, демократична Росія, яку хотів би бачити Захід, але поки він задовольниться прагматичною і більш миролюбною Росією", – пише видання.

Втім, у тому, що Росія після Путіна або без Путіна буде "більш миролюбною" є величезні сумніви, як мінімум в українців. Що зрозуміло точно – буде результат цієї війни вирішентй на полі бою або за столом переговорів, це займе ще чимало часу.