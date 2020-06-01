Перемога над "Динамо" принесла тренеру і гравцеві "Шахтаря" звання кращих

Наставник донецького "Шахтаря" Луїш Каштру визнаний найкращим тренером 24 туру чемпіонату України. Його підопічні завдяки вольовій перемозі над київським "Динамо" з рахунком 3:1 збільшили відрив від другого місця вже на 16 очок.

Про це повідомляється на сайті української Прем'єр-ліги.

Окрім того, найяскравішим футболістом туру було визнано півзахисника "гірників" Марлоса. Хавбек відзначився дублем у ворота київської команди.

У нинішньому сезоні Марлос провів 18 матчів в рамках УПЛ, в яких забив 11 м'ячів і зробив дві результативні передачі.

Зазначимо, що цю зустріч, що пройшла без глядачів, обслуговувала бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль, також вперше в цьому протистоянні була використана система VAR.

Нагадаємо, за підсумками туру "Шахтар" закріпив лідерство, а "Динамо" опустилось на четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, за додатковими показниками поступаючись "Зорі" і "Десні".

24 тур став першим після відновлення чемпіонату України. Один з поєдинків не відбувся через виявлення коронавірусу у гравців команди.