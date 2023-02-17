Плюсовая температура и снегопад: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Завтра в Украине будет облачно.

В западных регионах синоптики прогнозируют дождь, на Закарпатье также значительный дождь. Температура ночью ожидается на уровне 0-5 тепла, днем 4-9 тепла. В Карпатах ожидается снег, температура ночью и днем около 0°.

На остальной территории Украины в субботу прогнозируется мокрый снег и дождь, в северо-восточных областях сильный снег. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла. На востоке и Сумской области ночью 7-12° мороза, днем около 0°.

На Левобережье и в Карпатах, а ночью по всей Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы ветра 17-22 м/с, в западных регионах местами 25 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с.

Погода в Киевской области

В области будет облачно. Ночью ожидается умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица; днем небольшой дождь.

Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Также возможны порывы 17-22 м/с, в связи с чем объявлен I уровень опасности.

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, 18-19 февраля в горах возможно сход лавин.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до конца февраля.

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