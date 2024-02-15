"Плюсы" разбавят дождь и порывистый ветер. Прогноз погоды на сегодня в Украине

В Украине сегодня, 15 февраля, будет тепло, но холоднее, чем днем ранее. Виной тому дожди, местами со снегом, и порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"В Украине 15 февраля ожидается свежая, но не слишком холодная погода с дневной температурой воздуха +2...+7 градусов, на юге +6...+11 градусов", - рассказала она.

Осадки: дожди, порывы ветра и мокрый снег

Дожди, преимущественно небольшие, пройдут в центральных областях, местами на севере и юге.

"При понижении температуры воздуха вечером возможен мокрый снег. В западных областях и восточной части Украины осадков не предполагается", - добавила Диденко.

Ветер преимущественно восточного направления, в восточных областях и на юге возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве 15 февраля местами небольшие осадки, днем +2...+4 градуса.

В дальнейшем, как констатировала синоптик, погода будет соответствовать сезону: ночью около нуля или небольшие "минусы", днем или свежо или умеренно тепло.

Рекорды погоды

13 февраля в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,5 градуса тепла.

Кроме того, 4 февраля минимальная температура воздуха в Киеве превысила на 2,1 градуса рекордное значение 1936 года и составила 4,6 градуса тепла. При этом, 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.