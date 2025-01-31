Плюс 35% за пачку. Что будет с ценами на сигареты после повышения акцизов

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С 1 января в Украине должны были ввести акцизы на табачные изделия. Соответствующий законопроект (№11090) Верховная Рада приняла еще 4 декабря, а уже 9 декабря документ был направлен на подпись президента, где он до сих пор и находится.

Помня нередкие примеры длительных задержек с подписанием законов гарантом Конституции, а также учитывая тот факт, что закон одобрительно оценили бизнес-ассоциации, профильные эксперты и даже специалисты МВФ, можно надеяться, что закон все-таки будет подписан. По оценкам заместителя главы финкомитета Рады Ярослава Железняка, из-за промедления с подписанием закона бюджет с начала года уже недополучил более 700 млн гривен.

Зачем повышать акцизы

Законопроект №11090 был разработан на замену восьмилетнему плану повышения акцизов на табачные изделия, внедренному в 2018 году. По тому плану Украина в рамках своего евроинтеграционного продвижения уже в 2025 году должна была увеличить размер акцизных ставок до 90 евро за 1000 сигарет. Соответствующее обязательство Украина взяла перед Евросоюзом. Но из-за неучтенных влияний на курс гривны факторов инфляции и девальвации, в частности вызванных пандемией Covid 19 и началом полномасштабной войны России против Украины, к концу семилетнего периода акцизные ставки достигли лишь 60 евро вместо запланированных 90 евро. Поэтому график повышения акцизов пришлось пересматривать.

Таким образом, отметки в 90 евро за 1000 сигарет планируется достичь к 2028 году. При этом акциз на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы) к той же дате должен быть повышен до 72 евро за 1000 штук. Речь идет о так называемых стиках, которые используются с устройствами IQOS, Ploom, glo.

Закон предусматривает перевод расчета акцизов на табачные изделия в евро вместо нынешних расчетов в гривнах. Это делается во избежание влияния девальвации на размер акциза.

Также предусмотрен перевод расчета акциза на жидкости для электронных сигарет в евро по ставке 300 евро за 1 литр в 2025 году.

Как будут поднимать ставки

Если закон в его нынешней редакции вступит в силу, то в 2025 году акциз на сигареты вырастет на 35,4% до 78 евро за 1000 штук. В 2026-м акциз на сигареты вырастет на 5%, в 2027 – на 4,8%, в 2028 – на 4,7%, достигнув 90 евро за 1000 штук.

Между тем, на ТИЭНы акциз вырастет на 22% до 70,4 евро за 1000 штук в 2025-м. Далее – в 2026 и 2027 годах – будет расти на 0,5%, а в 2028 году – на 1,2%, достигнув 72 евро за 1000 штук.

Разница между величиной акциза на сигареты и ТИЭНы в 2028 году составит 25%, в то время как сейчас величина акциза на сигареты и ТИЭНы в Украине не отличается, составляя 57,6 евро за 1000 штук, рассказал РБК-Украина исполнительный директор ОО "Центр гражданского представительства "Жизнь" Дмитрий Купира.

В целом динамика повышения акцизов на табачные изделия до 2028 года должна выглядеть так.

2024 (2516,54 грн) 2025 2026 2027 2028 Сигареты

Рост, % 20% 35,40% 5,10% 4,80% 4,65% Cигареты

Акциз, EUR/1000 шт. 57,6 78 82 86 90 ТИЭН

Рост, % 20% 22,22% 0,56% 0,48% 1,20% ТИЭН

Акциз, EUR/1000 шт. 57,6 70,4 70,8 71,14 72 Разница в акцизах,% 0% 11% 16% 21% 25%

Как будут меняться цены на сигареты и ТИЭНы

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии для РБК-Украина отмечает, что по данным деклараций по акцизному налогу за июль-ноябрь 2024 года средняя максимальная розничная цена пачки сигарет (20 штук в пачке) составляла 97,87 гривны. При увеличении ставки акциза до 78 евро и при курсе евро, действовавшем на 1 июля 2024 года (43,2658 гривны), средняя цена пачки в 2025 году составит 116,1 гривны. Это на 18,6% больше цены 2024 года.

"Относительно ТИЭН – цена на сегодня 107,06 гривны. При увеличении размера ставки акциза в 2025 году до 70,4 евро цена за пачку составит 120 гривен, или на 12% больше цены 2024 года", – подсчитывает Гетманцев.

По его прогнозным оценкам, в дальнейшем, в 2026-2028 годах, цены на сигареты и ТИЭНы будут меняться примерно на процент роста акциза в гривнах в соответствующих годах.

Похожие ценовые прогнозы для РБК-Украина озвучивают представители мировых производителей табачной продукции, представленных в Украине. И.о. директора департамента корпоративных и юридических вопросов "Империал Тобакко" в Украине Вадим Новосад также ожидает, что цена на пачку сигарет будет меняться примерно на такой же процент, как и рост акциза в гривневом эквиваленте.

"В 2025 году цена пачки вырастет на 35%. А в 2026-2028 годах, если ставка в евро растет на 5% каждый год, плюс если девальвация гривны к евро будет составлять примерно 10% ежегодно, то рост цены пачки будет составлять примерно +15% каждый год", – прогнозирует собеседник издания.

Например, если в 2024 году цена пачки равнялась 100 гривен, то в 2025 году составит 135 гривен, в 2026 году – 155 гривен, в 2027 году – 178 гривен, в 2028 году – 205 гривен.

Заместитель гендиректора по корпоративным связям "Филип Моррис Украина" Михаил Поляков утверждает, что вопрос будущего ценообразования и спроса на табачные изделия требует детального анализа по результатам имплементации упомянутого Закона.

"Сейчас можно сказать, что ранее озвученный в медиа рост стоимости пачки в среднем на 30 гривен вполне возможен. В то же время, такое повышение не будет единоразовым, а постепенным с определенным шагом – один или дважды в месяц, до момента, пока производители и импортеры не "переложат" в полном объеме рост акциза в финальную стоимость пачки сигарет и табачных стиков", – заявляет Михаил Поляков в комментарии для РБК-Украина.

Его коллега по рынку, руководитель отдела по корпоративным и регуляторным вопросам "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач считает, что говорить о прямом соотношении между повышением ставки акцизного налога и ценой на пачку не совсем корректно, поскольку на ценообразование имеют влияние и другие факторы – стоимость сырья, материалов, электроэнергии и т.д. Поэтому цены на продукцию однозначно вырастут, но разными темпами, в зависимости от вида и марки продукции.

"Не существует прямой зависимости между повышением ставок акцизного налога и ценой. На повышение цен имеют влияние ряд факторов. Так же производители могут в течение определенного времени "абсорбировать" повышение акцизов и не пересматривать цены на продукцию", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

По расчетам специалистов ОО "Жизнь", в 2025 году цена за пачку сигарет (20 шт.) может вырасти – до 115 гривен, в 2026 – до 122, в 2027 – до 130 и до 135 гривен в 2028 году. Пачка ТИЭН в 2025 году может стоить 125 гривен, в 2026-м - 131 гривну, в 2027-м - 137 гривен, в 2028-м - 140 гривен.

Стоит понимать, что цена пачки сигарет и ТИЭНов зависит от производителя или импортера, который согласно действующему Налоговому кодексу Украины самостоятельно определяет максимальную розничную цену, по которой будет реализовывать эти изделия конечным потребителям, отмечает Дмитрий Купира.

Из чего состоит цена пачки сигарет

Акциз является компонентом конечной цены пачки, который имеет наибольшее влияние на ее формирование по сравнению с другими составляющими цены. Самый большой компонент, но не единственный. С 2025 года большое значение при определении размера акциза также будет иметь курс евро, который будет корректироваться дважды в год: 1 января и 1 июля.

Цена на пачку табачных изделий в большей степени состоит из налогов, которые платят производители, отмечает Даниил Гетманцев. Исчисление сумм налога с табачных изделий осуществляется одновременно по адвалорным и специфическим ставкам.

Справка. Адвалорная ставка – это переменная составляющая ставки акцизного налога на табачные изделия, определяющая уровень налогового обязательства в зависимости от цены продукции и определяется в процентах. Специфическая ставка – устанавливаются в денежном выражении на единицу товара и представляет собой фиксированную сумму.

При этом, отмечает Гетманцев, сумма налога не должна быть меньше установленного минимального акцизного налогового обязательства. Кроме минимального акцизного налогового обязательства также производителем уплачивается НДС и акциз с розничной продажи (5%).

Например, с 2025 года в пачке сигарет по цене 100 гривен сумма налогов составит 87 гривен (или 87% от цены), из которых: 67,5 гривен – минимальное акцизное налоговое обязательство; 15 гривен – НДС; 4,5 гривны – акцизный налог с розничной продажи.

Свой расчет цены пачки сигарет в 2024 году и ее изменения в 2025 году приводит Вадим Новосад из "Империал Тобакко" в Украине.

2024 2025 Цена пачки, грн 100,00 135,00 Минимальное акцизное обязательство 50,33 67,50 НДС 20% от максимальной розничной цены 15,87 21,43 Акцизный налог с розничной продажи, 5% 4,76 6,43 Всего налогов 70,97 95,36 Процент суммы налогов в цене пачки 71% 71%

При подготовке материала использовались эксклюзивные комментарии, предоставленные РБК-Украина главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, исполнительным директором ОО "Центр гражданского представительства "Жизнь" Дмитрием Купирой, и.о. директора департамента корпоративных и юридических вопросов "Империал Тобакко" в Украине Вадимом Новосадом, заместителем гендиректора по корпоративным связям "Филип Моррис Украина" Михаилом Поляковым, руководителем отдела по корпоративным и регуляторным вопросам "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрием Рылачем.