На пляжі в Одеській області підірвався відпочивальник

"Менше години тому загинула людина, відпочиваючи на пляжі на чорноморському узбережжі Одеської області...Підірвалася на міні. Я не знаю, скільки ще потрібно повторювати тим, хто намагається стати головним кандидатом на премію Дарвіна", - зазначив він.

За його словами, всі пляжі заміновані, а в морі є російські міни і не тільки російські.

Оновлено на 19:45

Як уточнили в оперативному командуванні "Південь", на міні підірвався чоловік.

"Сім'я, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати з сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину та температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.