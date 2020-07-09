На пляжах Києва не рекомендують купатися

На пляжах Києва містянам рекомендують не купатися через загрозу інфекції. Відповідну рекомендацію надала Держспоживслужба.

Про це РБК-Україна повідомив глава столичного управління служби Олег Рубан.

Він зазначив, що пляжі не планується закривати, але киянам рекомендують використовувати їх виключно як зону відпочинку.

"Що стосується водойм, річок Дніпро та Десна, а також озер. Після дощів зафіксовано перевищення показників. Саме лактозна позитивна палочка та інші хімічні інгредієнти у всіх водоймах. Тому пропонується усі пляжі використовувати лише як зони відпочинку", - заявив Рубан.

За словами глави Держспоживслужби, на кожному пляжі існують спеціалізовані душові кабіни.

"Закриття пляжів неможливо. Люди можуть на них відпочивати, але рекомендується не купатись. Адже є загроза інфікування кишковими інфекціями", - додав він.

Водночас у Держспоживслужбі не виключають, що за умови відсутності дощів вже 11-12 липня ситуація з показниками безпеки у водоймах виправиться.

Нагадаємо, на пляжах Одеси не рекомендують купатися через невідповідність води гігієнічним вимогам; така рекомендація діє до моменту розпорядження влади міста.

Як писало РБК-Україна, в Одесі майже на всіх пляжах знайшли кишкову паличку.