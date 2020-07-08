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Влада Одеси не рекомендує купатися на всіх пляжах міста

Одеса, Середа 08 липня 2020 оновлено 14:50
Влада Одеси не рекомендує купатися на всіх пляжах міста
Фото: Пляж в Одесі (pixabay.com)
Автор: Максим Зайченко

Вода не відповідає нормам

На пляжах Одеси не рекомендують купатися через невідповідність води гігієнічним вимогам. Рекомендація діє до моменту розпорядження влади міста.

Про це повідомляється на сайті Одеської мерії.

Як наголошується, Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я взяв проби води в визначених контрольних точках на пляжах Одеси. В результаті показники не відповідають гігієнічним вимогам.

"З метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Дежпродслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжах міста", - йдеться в повідомленні.

Рекомендація діє до моменту розпорядження влади міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вода не відповідає гігієнічним нормам у селищі міського типу Затока, а також у Сергіївці.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі майже на всіх пляжах знайшли кишкову паличку.

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